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هل هناك فرق بين البيض ذو القشرة البيضاء والقشرة البنية؟

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 23:55 - 25 أكتوبر 2020
البيض الابيض والبيض البني البيض الابيض والبيض البني
تقارير
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يعتقد كثيرون أن البيض ذو القشرة البيضاء يختلف عن البيض ذو القشرة البنية من حيث الخصائص والفوائد.

لكن الحقيقة أن خبير التغذية آيتور سانشيز قال، في حديث مع صحيفة اسبانية: "لا يوجد أي فرق بين البيض بالقشرة البيضاء أو البنية وكلاهما يتمتع بنفس الخصائص".

وأوضح المختص أن لون قشرة البيضة، يرتبط بمادة كيميائية اسمها الخضاب (pigmentum) التي تنتقل من الدجاج إلى البيض، وهي بدورها تعتمد إلى حد كبير على سلالة الطيور.

وأكد الخبير، أن لون قشرة البيضة، في كل الأحوال، لا يذكر شيئا عن خصائصها الغذائية أو عن أسلوب حياة الدجاج.

في وقت سابق، تحدث أحد مستخدمي WeChat عن البيض، الذي يمكن أن يضر الجسم أكثر من السم.

ووفقا له، يجب توخي الحذر الشديد عند تناول البيض غير المطبوخ، الذي قد يحتوي على بكتيريا تسبب الإسهال.

 

بالإضافة إلى ذلك يحتوي البيض النيء على مادتي أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على امتصاص الجسم لبياض البيض. لذلك يجب سلق البيض في حرارة عالية قبل الأكل لقتل البكتيريا.

 

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