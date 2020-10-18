طبيب روسي: سلوك فيروس كورونا في الشتاء غير مفهوم

شدد الطبيب ألكسندر كارابينينكو، الحائز لقب "طبيب روسيا"، على ضرورة الالتزام بأقصى تدابير الحماية، نظرا لأن سلوك فيروس كورونا في الشتاء لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.

وأكد كارابينينكو، على أهمية وضع الأقنعة الواقية وارتداء القفازات، للحد من انتشار الفيروس وتفشي العدوى.

وأوضح في حوار مع "راديو سبوتنيك" أن "الأقنعة تمنع انتشار تلك الأبخرة والرذاذ الذي ينتشر عند التحدث والسعال والعطس"، مشيرا إلى أهمية ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات لتجنب العدوى.

وفي الوقت نفسه، قال كارابينينكو إن سلوك فيروس كورونا في الشتاء غير مفهوم، ولا يزال غير مدروس بشكل جيد، وإن التوصيات الأكثر دقة لمواجهة الفيروس في موسم البرد سيتم الإعلان عنها لاحقا.