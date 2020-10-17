علماء يكشفون الوقت المرجح لاستمرار "المناعة" ضد فيروس كورونا

أفاد باحثون بأن العديد من الأشخاص الذين يتعافون من عدوى فيروس كورونا، إن لم يكن معظمهم، يتمتعون بالحماية لفترة من الوقت على الأقل، ورجحوا أن لقاحات فيروس كورونا قد تكون قادرة على حماية الناس لأكثر من بضعة أسابيع فقط.

وبحسب شبكة "CNN"، قال ديبتا باتاتشاريا، عالم الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة أريزونا: "لدينا شخص واحد خرج منذ 7 أشهر، أيضا بعض الأشخاص بين 5 إلى 7 أشهر".

وأضاف أن "الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 كان لديهم استجابة مناعية أقوى".

وأوضح أن "الأشخاص الذين تم أخذ عينات منهم من وحدة العناية المركزة لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من مرض أكثر اعتدالا".

عامل صحي أثناء نقل بعض المصابين بفيروس كورونا

ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه "لا يعرف حتى الآن ماذا سيعني ذلك بالنسبة للمناعة طويلة المدى".

وكتب فريقه في تقرير نُشر في مجلة "Immunity" يوم الثلاثاء "خلصنا إلى أن الأجسام المضادة المعادلة يتم إنتاجها بثبات لمدة لا تقل عن 5-7 أشهر بعد الإصابة بفيروس سارس-2".

وذكر الفريق أن "فيروس كورونا المستجد موجود منذ أقل من عام فقط، لذلك سوف يستغرق الأمر وقتا لمعرفة المدة التي تستمر فيها المناعة".

وعلق باتاتشاريا بأن "الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس سارس-1، وهو الفيروس الأكثر شبهاً بسارس-2، لا يزالون يرون مناعة بعد 17 عاما من الإصابة".

وأكد أنه "إذا كان (سارس-2) يشبه الأول، نتوقع أن تستمر الأجسام المضادة لمدة عامين على الأقل، ومن غير المرجح أن تستمر لفترة أقصر من ذلك".

وأصاب فيروس الالتهاب الرئوي الحاد ما يقرب من 8000 شخص وقتل حوالي 800 قبل أن يتم إيقافه في عام 2004، لكن الباحثون لم يحققوا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص قد تعرضوا للفيروس للمرة الثانية وتمكنوا من مقاومة الإصابة مرة أخرى.

وفي السياق، اختبر الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام، أحد أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة، 343 مريضا بفيروس كورونا، معظمهم في حالة شديدة في المستشفى. أفادوا في مجلة "Science Immunology" الأسبوع الماضي أن لديهم مستويات مرتفعة من بعض الأجسام المضادة تسمى "IgG" لمدة تصل إلى 4 أشهر.

وقال اختصاصي الأمراض المعدية الدكتور ريشيل تشارلز من مستشفى ماساتشوستس العام في بيان "أظهرنا أن استجابات الأجسام المضادة الرئيسية لـ Covid-19 لا تزال قائمة".