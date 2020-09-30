عقار "ملاريا"  الذي دعمه "ترامب" غير فعال في محاربه "كورونا"

أظهرت نتائج دراسة أمريكية، اليوم الأربعاء، تجارب سريرية حديثة أن عقار الملاريا الذي تناوله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للوقاية من فيروس "كورونا" لم يظهر أي فائدة في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

أكدت الدراسة التي أجريت في يونيو، وشملت 125 مشاركًا، أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين للفيروس المستجد.

وفي مرحلة مبكرة من تفشي الفيروس، دعم ترامب قبل أشهر عقار "هيدروكسي كلوركين" في محاربة الوباء، وللحد من انتشاره.

وقال الرئيس في مؤتمر، للصحفيين في مايو إنه "بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بـ"كوفيد 19".

ووجدت الدراسات أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية، بحسب وكالة "رويترز".

وأصيب أربعة أشخاص ممن تناولوا "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج وقائي لمدة 8 أسابيع بـ"كورونا"، وجاءت نتائج فحص 4 ممن تناولوا دواء وهميا إيجابية.

وكان الثمانية جميعا إما دون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة لا تتطلب دخول المستشفى، وفقا للنتائج المنشورة في دورية "جاما إنترنال ميديسن".

ويظهر البحث الجديد، أنه لا يمكن التوصية بالاستخدام الروتيني للدواء بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، للوقاية من "كوفيد 19".

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" في العالم بوفاة نحو مليون شخص، فيما أصيب الملايين.