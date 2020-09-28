دراسة تكشف: 6 أطعمة قد تعزز طول عمر الانسان

أجرى فريق من العلماء البريطانيون دراسة علمية على قائمة بـ أفضل الاطعمة التي قد تعزز طول العمر وذلك عن طريق حماية الانسان من الامراض.

صحيفة اكسبريس البريطانية نشرت التقرير الصادر عن العلماء البريطانيون حول قائمة افضل الاطعمة التي قد تعزز طول عمر الانسان، موضحة أن كل من:

(الزبادي قليل الدسم - المكسرات – الفواكه – الحبوب الكاملة – الاسماك – المأكولات البحرية) جميع تلك الاطعمة تساعد الانسان على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتساهم بشكل كبير في زيادة طول العمر.

وأظهرت الدراسة أن تناول الزبادي قليل الدسم يعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية، وكذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.

يذكر أن دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "Obesity" أكدت أن فقدان الوزن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة، وبحسب المعهد الوطني للسرطان، فإن تلك السرطانات تشمل الكلى والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية.