تعرف على الطعام الأكثر سمية بأرفف متاجر البقالة!

لاشك أن محالات البقالة تحتوي على الكثير من الأغذية التي يعتاد الناس على شرائها، لكن من بين تلك الأغذية عناصر سامة موجودة على أرفف تلك المتاجر والبقالات.

وتعتبر المعجنات المخبوزة مسبقا من أسوأ المنتجات الصحية التي قد يختارها المستهلك، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That، المختص بالتغذية.

يقول الموقع إنه بالنظر إلى المعلومات الغذائية الموجودة على ظهر أكياس هذه المعجنات المخبوزة فإنه تعتير أسوأ شيء يمكن أن تضيفه إلى عربة التسوق.

ويلفت الموقع إلى أنه -على سبيل المثال- تحتوي كعكة واحدة فقط من أحد منتجات المخبوزات، على 290 سعرًا حراريًا، وتحتوي على 13 جرامًا من الدهون، و370 ملليجرامًا من الصوديوم، و31 جرامًا من السكر، و 2 جرامًا من البروتين، وجرامًا من الألياف.

ويشير الموقع إلى أن هذه الوجبات الخفيفة ليست فقط ذات سعرات حرارية عالية، ولكنها غنية بكل شيء - بما في ذلك الدهون والصوديوم والسكر.

وإذا قرأت قائمة مكونات باقي هذه المنتجات، فسترى أن النجم الرئيسي هو السكر، وغالبًا ما يتبعه شراب الذرة عالي الفركتوز. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة عدم وجود ألياف هنا تقريبًا تعد ضربة أخرى.

إذ أنه عندما تأكل شيئًا منخفض الألياف، تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول إحدى هذه القنابل السكرية، لذا تناولها يعني تناول المزيد من الطعام، ما يعني استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

تقول توري أرمول، المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية (AND):

"لا تحتوي الكثير من الأطعمة عالية المعالجة على الكثير من العناصر الغذائية المسببة للشبع مثل البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألياف، وكلها مهمة جدًا لشبعك وإبقائك ممتلئًا. وليس سراً أن هناك علاقة قوية بين الأطعمة السكرية وزيادة الوزن".

لذلك في المرة القادمة التي تتسوق فيها من البقالة، تأكد من تخطي خيارات المعجنات المعالجة.