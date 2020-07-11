لدغة البعوض لا تشكل خطورة إلى في حالة واحدة فقط.. ما العلاج؟

قالت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة لاريسا ألكسييفا ، إن لدغات البعوض لا تشكل خطورة جدية على صحة الإنسان، إلا في حالة واحدة فقط.

وأضافت ألكسييفا، أن لدغات البعوض لغالبية الناس، ليست سوى شعور غير مريح، لما تسببه من حكة مزعجة. ولكن إذا كانت اللدغة في الأماكن الحساسة من الجسم، فالأمر مختلف.

وتابعت قولها: "إذا كانت لدغة البعوض مثلا في منطقة العين والجفون، فإنها قد تسبب صدمة الحساسية (الحساسية المفرطة)، التي ينتج عنها اضطراب الوعي وتورم وضعف عام وغير ذلك. وفي هذه الحالة يجب اتخاذ ما يلزم لمنع حدوث مضاعفات". وتضيف، بالطبع مثل هذه الحالات نادرة، ولكن عند حدوثها يجب مراجعة الطبيب فورا.

ونصحت الأخصائية في حال حدوث تورم في الجفن وتوسع مساحة اللدغة ونشأة فقاعات مائية والشعور بصعوبة التنفس، يجب تناول دواء مضاد للهستامين، واستدعاء سيارة الإسعاف، واستدركت: "لكن في حال لم تحصل مثل هذه التطورات، بل فقط احمرار منطقة اللدغة وحكة خفيفة، فيجب وضع كمادات باردة على هذه المنطقة، أو مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية".