الصحة العالمية تحذر: موجه ثانية لـ"كورونا" قد تكون مدمرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء 3/6/2020 ، ان هناك تهديد بعودة موجة ثانية لفيروس "كورونا" ، محذراً انه إذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي ان الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لـ"كورونا"، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية"​​​.

واكد ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكورونا ووضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام.

لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ويشار الى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6.1 مليون مصاب، والوفيات أكثر من 376 ألف حالة.