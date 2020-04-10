7 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن خلال الحجر المنزلي.. تعرف عليها!

يبحث الكثير من الناس عن أطعمة لا تتسبب بزيادة الوزن، لا سيما خلال الحجر المنزلي، إذ إن الناس تتخوف من تأثير جلوسها في المنزل على صحتها.

وبحسب موقع "إنسايدر"، فإن هناك اطعمة يمكن أن يتناول منها الشخص كما يريد دون أن يزيد من وزنه.

وهناك أطعمة قليلة السعرات الحرارية، يمكن تناولها بحرية دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب وزن زائد.

ونقل الموقع عن خبيرة التغذية الدكتورة ليزا يونغ، قولها إن هذه الأطعمة تصنف في فئتين: الفواكه والخضروات غير النشوية.

ولا تقوم الأطعمة التي تذكرها لاحقا في التقرير على زيادة الوزن لأن معظمها يتكون من الماء، وهي منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على ألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع والبقاء ممتلئا.



كما أن الفواكه والخضروات ليست غنية بالبروتين، لكنها مليئة بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي لها فوائد عدة.

والأطعمة بحسب الخبيرة هي:

الخس

تحتوي معظم أنواع الخس على نحو 10 إلى 2 سعرة حرارية لكل وجبة.

يضيف الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات (أ) و(سي).

البرتقال

غني بفيتامين (سي)، المهم في إنتاج الكولاجين، ويساعد في الحفاظ على البشرة خالية من التلف، ومنخفض السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي الحبة منه على نحو 80 سعرة حرارية.

وتحتوي قشرتها البيضاء على الكثير من الألياف، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الفراولة

تحتوي على كمية أكبر من فيتامين (سي)، ومشبعة بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، وتعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف، وهي خالية من الدهون والصوديوم وخالية من الكوليسترول، ما يعني أنها مفيدة للقلب.

ويحتوي كوب واحد من الفراولة على نحو 50 سعرة حرارية فقط.

الشمام

يحتوي الشمام على بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين (أ)، الذي يعزز صحة الأعين، ويوفر كوب منه البوتاسيوم، بالإضافة إلى أكثر من 100 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات (أ) و(سي).

ويشكل الماء 90 في المئة من الشمام، وهناك 55 سعرة حرارية فقط في وجية واحدة منه.

الكرفس

95 في المئة تقريبا من الكرفس يتكون من الماء، ولكنه يحتوي على البوتاسيوم والفولات والألياف و30 في المئة من الحاجة اليومية من فيتامين (هـ)، ولا يوفر سوى ستة سعرات حرارية فقط في وجبة واحدة.

التوت الأزرق

يشتهر باحتوائه على مضادات الأكسدة أكثر من غيره من الفاكهة، ويحتوي كوب منه على 14 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها، ولا يوفر إلا نحو 85 سعرة حرارية.

الخيار

يتكون بالغالب من الماء، ويحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، فيما تحتوي البذور والقشرة على معظم القيمة الغذائية له، لذلك يفضل عدم تقشيرها.

وتوفر القشرة والبذور كلا من الألياف وشكلا من فيتامين (أ) المعروف باسم "البيتا كاروتين".

الطماطم

تشتهر بأنها تحتوي على اللايكوبين، وهو كاروتين يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة ويمنح الثمرة لونها الأحمر.

وإلى جانب اللايكوبين، تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات (أ) و(س) و(ب 2)، وكذلك الفولات والكروم والبوتاسيوم والألياف.

وتحتوي حبة منها متوسطة الحجم على نحو 25 سعرة حرارية فقط.