فيروس كورونا يزداد شراسة.. أعراض جديدة تصيب الدماغ وتفتك بالحواس!

على ما يبدو أن فيروس كورونا (كوفيد_19) لن يتوقف عند الرئتين، إذ كشف تقرير صحي خطير عن أعراض جديدة مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، إلى جانب الأعراض الأخرى المعروف مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد الجاف.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية النقاب عن أعراض جديدة لفيروس كورونا تصيب الجهاز العصبي، ولا سيما الدماغ.

وأشارت الصحيفة إلى ان الأعراض الجديدة تتمثل في الاضطرابات العصبية الشديدة والسكتات والنوبات الدماغية، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

وذكرت الصحيفة أن "أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".

واستشهدت الصحيفة بحالة رجل يبلغ من العمر 74 عاما، وصل إلى مستشفى في ولاية فلوريدا وكان يعاني الحمى والسعال، وذلك في مطلع مارس الماضي.

وأظهر فحص الأشعة السينية أن المريض يعاني الالتهاب الرئوي الحاد، لكن الأطباء لم يروا حاجة في احتجازه بالمستشفى وأمروه بالعودة إلى منزله.

وفي اليوم التالي اعتلت صحته وارتفعت درجة حرارته بشدة، فأعاده أفراد عائلته إلى المستشفى، وهناك كان يعاني ضيقا في التنفس ولم يعد قادرا على نطق اسمه أو شرح ما حدثه معه.

وأضافت الصحيفة: "فقد القدرة على الكلام، وكان يعاني أعراض مرض باركنسنون (الشلل الرعاش) ويحرك أطرافه بشكل متشنج، وبعدما اشتبه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، جرى إخضاعه لفحص أكد الأمر".

ومن هنا ربط الأطباء بين الفيروس وأعراض اضطراب الجهاز العصبي، التي باتت واضحة للغاية على الرجل المسن.