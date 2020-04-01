"الصحة العالمية" تجدد تحذيرها من خطر التدخين في ظل انتشار كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية مجددا من خطر التدخين، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 37 ألف شخص في العالم.

وأكدت المنظمة في منشور عبر "فيسبوك"، إن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

وأوضحت منظمة الصحة أن وضع اليد على الفم خلال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، مبينة في الوقت أن تبادل السجائر قد ينقل العدوى.

وأشارت إلى ان أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، ويزيد فرصة الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد، داعية المدخنين لوقف التدخين على الفور للحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم.

وفي إحصائية سابقة لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريبا، ويتسبب بضحايا أكثر من 8 ملايين نسمة سنويا، منهم أكثر من 7 ملايين ممن يتعاطونه مباشرة، ونحو 1.2 مليون "مدخن سلبي" ممن يتعرضون لدخان غير مباشر.