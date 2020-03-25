يتساءل الكثير من الناس عن طرق انتقال فيروس كورونا بين البشر وذلك في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس القاتل في العالم.

وبدأ فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر 2019 وأدى إلى وفاة المئات واصابة الالاف بشكل مفاجئ ومتسارع.

لكن الفيروس الذي انتشر في أغلب المدن الصينية تسلل إلى دول العالم حتى وصل اليوم بتاريخ (25 – 3 -2020) إلى معظم دول العالم.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي لعدم الحصول على لقاح يقي الانسان ويحميه من الفيروس القاتل.

ولذلك نجد الملايين من البشر يتساءلون عن طرق انتقال فيروس كورونا بين البشر في محاولة منهم لفهم طريقة الانتقال للابتعاد عنها خشية من الاصابة بهذا الوباء القاتل.

ونبرز للقراء عدد من الطرق التي ينتقل منها الفيروس كورونا بين البشر وجاءت كالتالي:

استنشاق الرذاذ التنفسي لشخص آخر مصاب

الأسطح الملوثة بهذا الفيروس التي قام بلمسها أشخاص آخرون يحملون هذا المرض مثل: الوسائد ، الشراشف ، وغيرها.

التعامل عن قرب مع الاشخاص المصابين بهذا الوباء

العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن هذا المرض يستطيع الانتقال بين البشر بشكل سريع.

وقد لوحظ أنّ الكثير من العاملين في المجال الصحّي كانوا قد أصيبوا بالكورونا جراء تعاملهم مع المصابين بهذا المرض.

لذا توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ جميع إجراءات الوقاية، للوقاية من اصابتهم بهذا الفيروس.