لا يزال الكثير من الناس يبحثون عن طرق الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19) الأولية لاسيما في ظل عدم انتاج لقاح يقضي على الفيروس.

وتحظى طرق الحماية من فيروس كورونا على أهمية كبيرة من الناس لأن المعرفة بطرق الحماية يحفظهم من الاصابة بهذا الفيروس الخطير قدر الامكان.

وفي هذه السطور ننشر لكم بعض الاجراءات الضرورية التي يجب اتباعها للحماية من الاصابة بالفيروس، وجاءت هذه الاجراءات على النحو التالي:

تجنب الاتصال المباشر مع الناس الذين يُعانون من المرض.

اتباع تدابير النظافة الشخصيّة بشكل دائم

غسل اليدين بالماء والصابون جيِّداً

تجنب لمس العينين، أو الأنف، أو الفم دون غسل اليدين.

عدم لمس الحيوانات المريضة.

تجنب تناول المنتجات الحيوانيّة الخام، أو غير المطهيّة جيِّداً، بما في ذلك الحليب واللُّحوم.

يمكن تناول لحوم الإبل، وحليب الإبل بعد البسترة، أو الطهي، أو غيرها من المعالجات الحراريّة، خاصَّة للأشخاص المُصابين بأحد الأمراض المزمنة، مثل: السكَّري، أو الفشل الكلوي، أو أمراض الرئة المزمنة، أو الأشخاص الذين يُعانون من نقص المناعة؛ وذلك لأنَّهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.

طرق الحماية من فيروس كورونا

كما وننشر لكم بعض الاجراءات الضرورية للأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بالبرد وهي كالتالي: