من هم الأشخاص الذين يجب عزل أنفسهم 12 أسبوعا ؟

شكل انتشار فيروس كورونا، حالة من الطوارئ في معظم دول العالم، واتخاذها إجراءات وقائية للحد من انتشاره، ولوقف نزيف الوفيات والاصابات من الفيروس.

وأوصى أطباء، أن هناك أشخاص يجب ان يلتزموا الحجر الصحي الذاتي لمدة 12 أسبوعا لتجنب الإصابة بالفيروس، وهم على النحو الآتي:

- كبار السن وخاصة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن الـ 70 عاماً. وذلك لأن كبار السن تبين أنهم الأكثر تضرراً من فيروس كورونا بسبب مناعتهم الضعيفة للغاية، ما يعني أن أجسامهم أقل قدرة على محاربة الفيروس.

ونقلت صحيفة ذي صن عن الدكتورة سارة غارفيس، "نحن نعلم أنه مع التقدم في العمر، يصبح الجهاز المناعي أقل كفاءة، وهذا هو السبب في أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة لعدوى فيروس كورونا".

- النساء الحوامل: وتصنف النساء الحوامل على أنهن من بين الفئة "الضعيفة" من المجتمع المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا . وفي هذا السياق قال البروفيسور كريس ويتتي، كبير الأطباء في إنجلترا، إن إدراج النساء الحوامل في هذه المجموعة يعد "إجراء احترازيا".

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر الشديدة: سيتعين على الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة في الصدر مثل التليف الكيسي أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعاً.

- مرضى السرطان: المصابون بمرض السرطان من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، لأن السرطان وعلاجه يمكن أن يضعف أجهزتهم المناعية.

5- من يعانون من نقص المناعة الأولية (PID): تُعرف حالات نقص المناعة الأولية بأنها الاضطرابات التي يكون فيها جزء من جهاز المناعة في الجسم مفقودا أو لا يعمل بشكل طبيعي.

- من يعانون من أمراض شديدة في أجهزة الجسم