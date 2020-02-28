مجلة فرنسية: الكلوروكين قد يعالج فيروس كورونا

تعتقد مجلة فرنسية بأن عقار الكلوروكين (Chloroquine) المضاد للملاريا والمستعمل منذ سبعين عاما قد يكون علاجًا فعالًا ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" المنتشر في الصين وبعض دول العالم.

وكانت بعض وسائل الاعلام العالمية تداولت أخبارًا تفيد بأن عقار الكلوروكين قد حسّن حالة نحو 100 مريض بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في الصين.

الكاتب جان بول فريتز قال في مقالة له بمجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية: "إن عقار الكلوروكين الذي ظهر خلال الحرب العالمية الثانية، قد صمم لمحاربة الملاريا، إلا أن بعض الطفيليات التي تسبب الملاريا طورت مقاومة في العديد من البلدان لهذا الدواء، وإن كان العقار لا يزال يستخدم على نطاق واسع، بمفرده أو بالاقتران مع مضادات الملاريا الأخرى".

غير أن ما رآه الكاتب أكثر إثارة للدهشة، هو أن الكلوروكين يدخل في تركيب أدوية أخرى تستخدم في علاج أمراض متنوعة للغاية بعيدة كل البعد عن الطفيليات التي صمم لها، كعلاج لبعض أنواع السرطان.

ماذا عن "كوفيد-19"؟

تحدثت دراستان صينيتان عن استخدام عقار الكلوروكين الناجح لعلاج حالات الالتهاب الرئوي، حيث سلط ثلاثة باحثين من جامعة ومستشفى قنغدو الضوء على "فعاليته الواضحة وسلامته المقبولة ضد الالتهاب الرئوي المصاحب لفيروس كورونا "كوفيد-19" في التجارب السريرية التي أجريت في البلاد.

وبعد دراسات أولية في المختبر، تبين أن الكلوروكين منع العدوى بتركيزات منخفضة، بعد أن عالج الأطباء المرضى بهذا الدواء في عشرة مستشفيات في مناطق مختلفة من الصين، بما فيها ووهان وبكين.

وأكد هؤلاء العلماء أن " نتائج أكثر من مئة مريض أظهرت حتى الآن، أن الكلوروكين متفوق في علاج منع تفاقم الالتهاب الرئوي"، مشيرين إلى عدم وجود أي تأثير ضار.

وقال الكاتب إن "نشاط الكلوروكين المضاد للفيروسات والالتهابات يمكن أن يفسر فعاليته في علاج مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بكوفيد 19"، وبالتالي أوصى العلماء بإدراج الكلوروكين في الإصدارات المستقبلية للتوصيات الرسمية للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وفي السياق نفسه، قال علماء من مقاطعة قوانغدونغ إنهم وجدوا "أن علاج المرضى -الذين تم تشخيصهم بكورونا- بالكلوروكين يمكن أن يحسّن معدلات نجاح العلاج، ويقصر مدة الإقامة في المستشفى ويحسّن نتائج المرضى".

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ومع ذلك، يحذر أوليفييه بوشار، رئيس قسم الأمراض المعدية والاستوائية في مستشفى أفيسين قائلا "لا يمكننا القول باستخدام الكلوروكين الآن لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، حتى لو كنا نعرفه جيدا".