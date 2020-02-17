معهد للأمراض المعدية ينشر صور فيروس كورونا

نشر المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية لفيروس "كورونا" الجديد، تم التُقاطها بواسطة مجهر ناقل الحركة الإلكتروني

ووفق موقع "ساسنس ألرت" يمكن رؤية الطفرات على سطح الفيروس، وتشير الصور إلى أن غالبية فيروسات "كورونا"، تأخذ الشكل الكروي لمغطى بالنتوءات مثل: (السارس- MERS)

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين حاجز 1600 شخص اليوم، فيما نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل "حالة طوارىء" بالنسبة للصين.

وظهرت أكثر من 2500 إصابة جديدة في الصين وحدها في الـ 24 ساعة الماضية فقط.، رغم تطمينات بثتها الحكومة الصينية حول احتواء المرض.