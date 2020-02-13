دراسة: تشجيع فريق كرة قدم يخسر دائماً يمثل خطراً كبيراً على الصحة

حذَّرت دراسة علمية, أن مشجعي كرة القدم المهووسين بأنديتهم من المحتمل أن يتعرضوا لمستويات من الضغوط والإجهاد الشديد والخطير عند مشاهدة مباريات فريقهم على الهواء مباشرة.

الدراسة اكدت ان الشخص يتعرض للتوتر الشديد وعليه مراجعة نفسه خاصة مع كل هجمة على مرماه، خصوصاً إذا كان يشجع فريقاً يخسر كثيراً من المباريات.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Stress & Healthالبريطانية، من المرجح أن يتعرض المشجعون المقربون بشكل خاص من فريقهم، على المستوى النفسي، لمستويات خطيرة من الإجهاد عند مشاهدة مباراة له على الهواء مباشرة.

الدراسة أجريت على عديد الأشخاص في مختلف المباريات و من ابرز المباريات مباراة البرازيل وألمانيا ذلك، اللقاءُ التاريخي الذي خسره المنتخب البرازيلي أمام الماكينات الألمانية 7-1, تلك المباراة وقع قياس مستويات الإجهاد لدى المشجعين مستويات الكورتيزول (هرمون الإجهاد) ومقارنتها. فكانت النتيجة ارتفاع معدلات هذا الهرمون ارتفاعاً جنونياً لدى المشجعين، خاصةً في حالة هزيمة الفريق.