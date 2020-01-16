أهم 11 نصيحة للحصول على تغذيه صحية ومفيدة

قدم موقع "أون ميديا" الألماني المختص بالنصائح الطبية، 11 نصيحة مهمة للحصول على تغذيه صحية ومفيدة.

ويعتبر الموقع الألماني، أن الأغذية الصحية المتنوعة لا تكفي وحدها للحصول على الحمية أو تجنب الأمراض التي تغزوا جسم الانسان.

فالأغذية الصحية بحاجة إلى أن يرافقها نظام صحي مبرمج ومتكامل ومثالي لتناول الغذاء ويجب أن يتضمن النظام الصحي بعض الشروط المهمة، للحفاظ على الوزن المثالي، والوقاية من الأمراض، وزيادة مناعة الجسم

وأكد الموقع الألماني بأن تحقيق الوزن المثالي والوقاية من الأمراض وزيادة مناعة الجسم لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تناولها الانسان بشكل صحيح وليس بشكل مفرط أو غير منظم.

والنظام الصحي الجيد يعتمد على مفهوم "المثلث الغذائي"، والذي تكون فيه السكريات في قمة الهرم وينصح بالإقلال منها، أما الحليب والخضروات فهي في أسفل الهرم ويجب الإكثار منها.

وللحصول على النظام الغذائي المثالي والمتكامل يجب أن يتضمن النصائح الحادية عشر التالية:

أولًا: التنويع في الطعام

لا تكتمل التغذية الصحية إلا بتناول مختلف الأنواع من الطعام والتغيير في كميات المواد وأنواعها.

ثانيًا: تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون

ثالثًا: تناول الخضروات والفواكه وبشكل يومي، وينصح بتناولها وهي طازجة، ويجب تعويد الجسم على تناول وجبات مختلفة يومياً من الخضروات والفواكه، العصائر الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك.

رابعًا: اللحوم والأسماك مهمة للتغذية، لاحتوائها على مواد غذائية وطاقة مهمة للجسم، لكن الإكثار منها له أضرار كبيرة

خامسًا: تناول السمك 2-3 مرات في الأسبوع وفي وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 غرام.

سادسًا: تناول المواد التي تحتوي على الدهون هي الأخرى مفيدة للجسم، ولكن ينصح بعدم تجاوز أكثر من 80 غرام من الدهون يومياً.

سابعا: التقليل من السكريات والأملاح مهم لصحة الجسم، ويفضل العمل على استبدالها بالأعشاب والمُحليّات الطبيعية.

ثامنًا: الإكثار من شرب الماء والمشروبات الخالية من السكريات.

تاسعًا: التحضير الجيد والبطيء للطعام، عن طريق تخفيض درجات حرارة الطبخ، وبذلك لا يفقد الطعام مواده الغذائية المهمة ويبقى محافظاً على طعمه ونكهته.

عاشرًا: اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام

الحادي عشر: الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدم في الجسم، وينصح بممارسة 30 إلى 60 دقيقة من الرياضة يومياً.