لف قدميك برقائق الألومنيوم ...ماذا سيحدث؟

يستخدم الكثير من الناس ورق الألمنيوم في المطبخ ، لكن لا يفكر الكثيرون في استخدامه للفّ أجزاء الجسم. قد يبدو الأمر وكأنه فكرة غريبة ، ولكن اتضح أن رقائق الألومنيوم مفيد ضد أمراضك.

أجزاء الجسم في رقائق الألومنيوم يمكن أن يجلب العديد من المزايا والفوائد. على سبيل المثال ، إنه أمر رائع للتعب ، فهو يخفف من المفاصل المؤلمة ، ويخفف من الآلام الناتجة عن الحروق ويمكن حتى استخدامه للمساعدة في علاج نزلات البرد.

تحتوي رقائق ألومنيوم على كمية مذهلة من التطبيقات المفيدة التي ربما لم تفكر بها من قبل.

تحتاج إلى قمع ولكن ليس لديك واحد حول المنزل؟ لا داعي للقلق عن طريق طي جزء من رقائق الألمنيوم ، يمكنك بسهولة أن تجعل بنفسك قمعًا لن يتسرب. مثالية!

إذا كنت بحاجة إلى كي بعض الملابس ولكن ليس لديك ما يكفي من الوقت للقيام بذلك ، فإن رقائق الألومنيوم هي الحل الأمثل. قم بطي قطعة من الملابس حول قطعة من الورق ، ثم قم بكيها. بسبب الرقائق ، سيتم تسويت قطعة الملابس من كلا الجانبين في نفس الوقت. ستنتهي بسرعة أكبر!

مقص حادة؟ ليست مشكلة إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم ، فإن المقص سيكون لطيفًا وحادًا قبل أن تعرفه. كل ما عليك فعله هو أن تأخذ قطعة من رقائق معدنية ثم تقطعها إلى قطع صغيرة. هذا كل شئ!

التشبث الثابت على الملابس يمكن أن يكون محبطا للغاية. لحسن الحظ ، هناك خدعة سريعة وبسيطة لإصلاح هذه المشكلة. كل ما عليك فعله هو رش بعض الورق في كرة واستخدامه لفرك الملابس. سيزول كل تشبث ثابت.