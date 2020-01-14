كيف يمكنك الوقاية من أمراض الشتاء؟

تنتشر الأمراض مع دخولنا فصل الشتاء وتزداد فرصة الاصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، حيث يعتبر مرض الزكام من أكثر الأمراض شيوعًا بين الناس.

وإليكم قائمة بأهم الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء:

نزلات البرد: يجب غسل اليدين وتعقيمهما، فذلك يعمل على تدمير البكتيريا التي نقلت لجسم الانسان، كما يجب الحفاظ على أدوات المنزل والأدوات الشخصية مثل: النظارات، والكؤوس والمناشف، لاسيما في حالة إصابة أحد أفراد المنزل، ويجب المناديل الورقية بديلا عن القماش.

مرض الإنفلونزا: ويكون هذا المرض قاتًلا لمن تكون مناعتهم ضعيفة والذين يعانون من امراض مزمنة، لذلك ينصح بالحصول على تطعيم الانفلونزا الذي يعطي الحماية منها لمدة سنة.

مرض التهاب الحلق: وتتسبب به الالتهابات الفيروسية، جراء التنقل من مكان دافئ إلى الهواء البارد أو أي مكان بارد، لذلك ينصح بالغرغرة بالماء المالح الدافئ بوضع ملعقة ملح في كوب من الماء، ويجب مراجعة الطبيب.

مرض الربو: يعتبر الهواء البارد أحد المسببات لمرض الربو مثل: الصفير وضيق التنفس، وينصح المصابين به بالحذر من تضاعف حالتهم الصحية خاصة في فصل الشتاء، وعند الخروج يجب لبس وشاح لغطي الأنف والفم، والانتظام في شرب الدواء، إلى جانب ملازمة "بخاخ الربو" للمصاب عند الخروج.

مرض نوروفيروس: مرض يصيب المعدة وينتشر خاصة في فصل الشتاء ويسبب القي والاسهال، مثل الفنادق والمستشفيات والمدارس، حيث ينصح بشرب السوائل والمحاليل الفموية لمنع الجفاف بعد مراجعة الطبيب المختص.

"ظاهرة رينود" ما يعرف ببرودة الأطراف، وتسبب بتغيير لون الأصابع وتصبح مؤلمة في الأجواء الباردة البارد، كما تتسبب بتشنج الأوعية الدموية الصغيرة في اليدين والقدمين، ما يقلل تدفق الدم مؤقتا إلى يديك والقدمين، وينصح بإرتداء القفازات الدافئة والجوارب.

الجلد الجاف: وينشط في الشتاء مع انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، وينصح باستخدام "الكريمات المرطبة" خلال فصل الشتاء، ويفصل استخدمها بعد الاستحمام بماء دافئ وقبل النوم.