ما علاقة نقص فيتامين (د) وتغير المزاج في فصل الشتاء؟

تشير دراسية صحية إلى أن تقلب الأحوال الجوية وانخفاض عدد ساعات النهار في فصل الشتاء، يعمل على نسبة حصول الانسان على فيتامين د من أشعة الشمس.

وتوضح الدراسة أن قلة فيتامين "د" تتسبب في تغيير الحالة المزاجية للشخص، مشيرة إلى أنه ضروريًا لمجموعة من الوظائف الجسدية للإنسان.

ومع تغير الطقس وقصر ساعات النهار في أشهر الشتاء، لا يحصل الكثيرون على ما يكفيهم من فيتامين (د) من أشعة الشمس، وهذا هو الوقت الذي يحدث فيه تغيير في الحالة المزاجية.

ويقوم فيتامين "د" بتنظيم نسبة الكالسيوم والفوسفات، على جانب الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات في جسم الانسان.

ويؤدي نقص فيتامين"د" لحدوث تشوهات في العظام، مثل: (الكساح - هشاشة العظام لدى البالغين) لذلك يجب معرفة العلامات المبكرة لنقص فيتامين "د".

وتشير إحدى الدراسات إلى أن فيتامين "د" له علاقة بالاكتئاب في حال نقصه في جسم الانسان لدى البالغين الأكبر سنا، وتنصح بتناول كملات غذائية لعدم الوقوع في نتائج سلبية أكبر.