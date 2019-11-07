لاصقة طبية تخلص النساء من عناء حبوب منع الحمل

توصل علماء إلى لاصقة طبية تعمل على منع الحمل مغطاة بإبر صغيرة، تخلص النساء من عناء تناول حبوب منع الحمل اليومية، وفق ما نشرته مجله Science Advances.

ووفقا للاختبارات التي اجريت على اللاصقة الطبية عززت مستويات الهرمونات اللازمة لـ منع الحمل لدى الفئران.

وتطلق اللاصقة هرمون "ليفونورغيستريل" في الدم، على مدى 30 يوما، وتستبدل شهريا. وتشمل العلمية زرع إبر ميكروية صغيرة قابل للتحلل تحت الجلد، لتنطلق بعد 5 ثوان فقط لإفراز مانع الحمل، وهي الأولى من نوعها التي تعمل بالطريقة هذه.

ومن المفترض أن يصل المنتج للسوق قريباً عقب الحصول على ردود من قبل النساء كجزء من الدراسة.