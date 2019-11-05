خفّض وزنك الزائد دون اللجوء للتمارين الرياضية!

قدم موقع "أخبار الطعام" طريقة صحية جديد إلى كل من يرغب بتخفيض وزنه ولكنه لا يتمكن من ممارسة التدريبات الرياضية.

ووفق ما نقله الموقع عن خبراء، فغنه يجب زيادة المواد الغذائية الغنية بالبروتينات، مثل: (اللحم والدواجن والأسماك أو بدائلها مثل التوفو (الجبن النباتي)، الفاصوليا، البازلاء، الحمص، المكسرات، بذور شيا وبذور اليقطين والفول السوداني غير المملح).

وشدد الخبراء على أنه يجب اتباع نظام غذائي "متقطع" أي تناول الطعام في أوقات محددة فقط.

كما قدم الموقع مثال عن النظام الغذائي: "يتناول الشخص خلال ثماني ساعات كمية السعرات الحرارية اليومية اللازمة للجسم، وعدم تناول أي طعام خلال 16 ساعة الباقية من اليوم".

وأشار أنه هناك طريقة أخرى تتمثل في تناول 25% من كمية السعرات الحرارية اللازمة ثلاثة أيام في الأسبوع، وفي الأيام الأخرى تناول الطعام كالسابق شرط عدم الإفراط في الأكل.

ونصح الخبراء الراغبين في تخفيض وزنهم بالامتناع عن تناول المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة، والنوم بانتظام والابتعاد عن ما يجهد الجسم لأنه يعمل على تحفيز الشهية.