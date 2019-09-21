ما هي أفضل وأسوأ الأطعمة لكبدك؟

بات معروفًا لدينا أن شرب الماء وتناول الغذاء الصحي من الأمور المهمة لأعضاء الجسم المختلفة بما فيها الكبد. إذ إن الكبد يحتاج للماء والغذاء للقيام بمهامه على أفضل وجه. تعرف على الأطعمة الجيدة والأخرى التي قد تضره:

أطعمة صحية لكبدك

1- الشوفان

يمكن للأغذية التي تحتوي على الكثير من الألياف، بما في ذلك الشوفان، أن تساعد الكبد على العمل بشكل أفضل. إذ تظهر الأبحاث أن الشوفان يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض الدهون الزائدة وشحوم البطن، مما قد يقيك من أمراض الكبد.

2- التوت

يحتوي التوت على مادة تدعى البوليفينول (Polyphenol) التي قد تساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي غالبا ما يقترن مع السمنة وارتفاع الكوليسترول.

يمكنك أيضا تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالبوليفينول وتشمل الشوكولاتة الداكنة، الزيتون والخوخ.

3- الخضار

يوصى بإضافة الكثير من الخضار لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة كبدك، وخاصة البروكلي، اذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

كما يجب التركيز على الخضار الورقية مثل السبانخ، التي لها مضادات أكسدة قوية تسمى الجلوتاثيون (Glutathione) والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الكبد لكي يعمل بشكل صحيح.

4- القهوة

قد يكون للقهوة بعض الفوائد التي تعود على الكبد، إذ تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة في اليوم من القهوة يمكن أن يحمي الكبد من الأضرار التي تسببها كمية كبيرة من الكحول أو نظام غذائي غير صحي، في حين بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يقلل من خطر الاصابة بسرطان الكبد.

5- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة تدعى الكاتشين (catechins) المهمة للصحة.

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة المذكورة سابقاً قد تحمي من بعض أشكال السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد.

ستحصل على المزيد من الكاتشين إذا كنت تخمر الشاي بنفسك وتشربه ساخنا. الشاي المثلج والشاي الأخضر الجاهز للشرب لديهم مستويات أقل بكثير.

أطعمة سيئة للكبد:

1- الأطعمة الدهنية

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، قد يعرقل على الكبد القيام القيام بمهامه.

مع مرور الوقت قد يؤدي إلى التهاب، وهذا بدوره يمكن أن يسبب تندب في الكبد المعروف باسم تليف الكبد.

2- السكر

تناول الكثير من الأطعمة الحلوة يمكن أن يؤثر على كبدك. ذلك لأن جزءًا من وظيفتها هو تحويل السكر إلى دهون.

إذا كنت تفرط في تناوله، فإن كبدك سوف ينتج الكثير من الدهون على المدى الطويل، مما قد يؤدي للإصابة ببعض الأمراض منها مرض الكبد الدهني.

3- الملح

يحتاج جسمك إلى بعض الملح، لكن ليس بكمية كبيرة.

تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي المرتفع في الصوديوم قد يؤدي إلى الإصابة بالتليف، وهي المرحلة الأولى من تندب الكبد.

هناك بعض الأمور السهلة التي يمكنك القيام بها لخفضها وهي تشمل:

تجنب الأطعمة المصنعة

اختيار الخضار الطازجة بدلا من المعلبة

التقليل من تناول ملح الطعام.