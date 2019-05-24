الفواكه أفضل وسيلة لتفادي الجفاف خلال موجات الحرّ

الفواكه مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن والألياف، لذلك تحث التوصيات على تناول الأطفال والمراهقين والشباب أكثر من حصتين من الفاكهة يومياً، بينما تكفي حصتان لمن تجاوز 19 عاماً. لكن مع اشتداد حرارة الصيف، وخاصة خلال أيام الصيام، عليك التأكد من تناول ما لا يقل عن حصتين من الفاكهة في اليوم لتضمن ترطيب الجسم.



يحتاج الإنسان حصتين على الأقل من الفاكهة يومياً، وتتكون حصة العنب من 32 حبة، ويشكل كوب من مكعبات الأناناس أو الشمّام أو البطيخ حصة أخرى ويُنصح دائماً باختيار الفواكه الغنية بالماء، وخاصة مع وجبة العشاء أو السحور، كما أن المعادن التي توفرها الفواكه تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، ما يعزّز الحماية من الجفاف الذي قد يؤدي إلى عواقب صحية سيئة.



