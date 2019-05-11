قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن المسكنات ليست مناسبة لكل الفئات العمرية، فعلى سبيل المثال لا يجوز أن يتعاطى الأطفال دون 12 سنة المادة الفعالة (حمض الأسيتيل ساليسيليك) المعروفة تجاريا باسم الأسبرين.

وبدلا من ذلك ينبغي لهؤلاء الأطفال تعاطي المسكنات المحتوية على المواد الفعالة: باراسيتامول أو إيبوبروفين أو نابروكسين، كما لا يجوز تعاطي مادة "تريبتانات" المعالجة للصداع النصفي بدون وصفة الطبيب.

وبشكل عام تسري القاعدة التالية على الأطفال والبالغين على حد سواء: بدون استشارة الطبيب لا يجوز تعاطي المسكنات لمدة تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام متواصلة، كما لا يجوز تعاطيها لمدة تزيد عن عشرة أيام في الشهر.

ويمكن اللجوء لوسائل أخرى، فمثلا يجب الإكثار من شرب الماء عند الشعور بالصداع الذي يرجع في كثير من الحالات لنقص السوائل بالجسم. كما يحارب التوتر النفسي بواسطة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.