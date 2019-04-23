اكتشاف فيروس يسبب شللا غامضا لمئات الأطفال

يعتقد أطباء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا فيروسا قاتلا يسبب مرضا شبيها بشلل الأطفال، أصيب به مئات من أطفال الولايات المتحدة وبريطانيا في السنة الماضية.

وأكدت نتائج الدراسة الأخيرة على اكتشاف الفيروس المسبب لمرض التهاب النخاع الرخو الحاد الذي يصيب الأعصاب. واكتشف هذا الفيروس في 228 حالة في الولايات المتحدة و28 حالة في بريطانيا، معظمها لدى أطفال صغار. وهذا المرض غير قابل للعلاج ويسبب شلل الأطراف العليا والسفلى.

ولفترة طويلة، لم يتمكن العلماء والمختصون من معرفة أسباب هذا المرض، لذلك فإن الوقاية منه غير ممكنة كما لا يوجد لقاح ضده. ولكن علماء جامعة مينيسوتا يعتقدون أن سبب المرض هو الفيروس المعوي "D68"، الذي عثروا عليه في سائل النخاع الشوكي لأحد المرضى، وأثبتوا وجود علاقة سببية بين المرض والفيروس. ولهذا الاكتشاف أهمية عملية كبيرة، إذ يمثل ظهور افتراض جدي عن المسبب للمرض، وهذا يعني تفعيل مكافحة الفيروس لحماية الأطفال منه. كما يمكن وضع اختبارات تسمح باكتشاف هذا الفيروس وبالتالي الوقاية منه ومنع الإصابة بالمرض.