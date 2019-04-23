هل سنشاهد محمد صلاح في ريال مدريد؟

كشف موقع اسباني أن نادي ريال مدريد سيحارب من أجل ضم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في حال لم يتمكن الريال من ضم البلجيكي ايدين هازارد.

وكان موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، قال: "إن الفرنسي زين الدين زيدان، يستهدف إحداث ثورة في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل وقد ينضم خلال محمد صلاح.

وأشار الموقع الاسباني إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يأتي على رأس أهداف الميرنجي في الميركاتو الصيفي، وقد تصل صفقة انتقاله لـ"سانتياجو برنابيو" إلى 100 مليون يورو.

وأوضح أن الريال يضع خطة احتياطية للميركاتو الصيفي، حيث إن مسؤولي الميرنجي سيتحولون فورًا إلى محمد صلاح في حالة فشل صفقة هازارد.

وأفاد بأن ريال مدريد يحافظ على اتصالاته مع ليفربول بشأن محمد صلاح، ولكن يوفنتوس يعد المنافس الأكبر للميرنجي على الصفقة.