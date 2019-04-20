هدف محمد صلاح يتبخر

تخبر هدف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري لعام 2019 في الحصول على الجائزة الثمينة التي حققها الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج صلاح من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا، والتي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين السبت، رغم تسجيله هدف جميل في تشيلسي ومساهمته الكبيرة في الفوز على بورتو البرتغالي وتأهيل فريقه ليفربول إلى نصف نهائي دوري الابطال.

وترشح للجائزة ثلاثي مانشستر سيتي (سيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ) بالإضافة إلى إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.

كما أعلنت الرابطة عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب وتضم أيضا سيلفا وسترلينغ، مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب وست هام، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وديفيد بروكس لاعب بورنموث.

واحتكر صلاح كافة الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي من الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة اللاعبين.