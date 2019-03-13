ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

الصحة في غزة تمنع الحجامة خارج المؤسسات الصحية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:03 - 13 مارس 2019
الحجامة الحجامة
مشاركة

أصدرت وزارة الصحة بغزة قرارا يمنع بموجبه ممارسة الحجامة خارج المؤسسات الصحية المرخصة، والتي يتوفر فيها شروط السلامة الصحية للمرضى.

وشدد القرار على عدم السماح بذلك الا لمن يعمل في الحقل الطبي من الاطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض الحاصلين على شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس، اضافة الى حصوله على دورات تدريبية من جهات معتمدة في الحجامة.

وأوضحت الصحة في بيان لها ان هذا القرار من منطلق حرص وزارة الصحة على مأمونية تقديم الخدمة الصحية المناسبة ضمن اللوائح والشروط القانونية والفنية، والتي من شأنها تنظيم الخدمة والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

متعلقات