لأول مرة في مجمع ناصر: إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن طاقم طبي في قسم المناظير أجرى عملية تكميم للمعدة واستئصال المرارة عن طريق المنظار لأول مرة في مجمع ناصر الطبي.

وقد أجرى الطاقم طبي في قسم المناظير برئاسة الدكتور أيمن عبيد رئيس قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي عملية استئصال المرارة لوجود العديد من الحصاوي، إلى جانب عملية تكميم المعدة لذات المريضة الثلاثينية التى كانت تعاني من سمنة مفرطة مع صعوبة في الحركة وعدم القدرة على المشي وعدم الرضى عن الشكل العام للجسم .

واعتبر د.عبيد بأن عملية تكميم المعدة هي الأولى التي تجري في مجمع ناصر الطبي ، وصنفها ضمن العمليات المتقدمة التي تجرى بالمنظار .

وذكر بأن العملية التي شارك فيها الدكتور اياد النجار والدكتور يحيى عاشور استغرقت من الوقت ساعة ونصف وقد خرجت المريضة في اليوم التالي من العملية بعد اجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة المريضة.