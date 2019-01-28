بيض مضاد للسرطان!

يعتقد علماء أنهم نجحوا في تعديل طيور دجاج وراثيا، لتصبح قادرة على وضع بيض، يحتوي على "أدوية" مضادة للسرطان.

ووفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن باحثين من معهد روزلين بجامعة "إدنبرة" في اسكتلندا قاموا بتعديل وراثي للدجاج، حتى يكون بإمكانه وضع بيض، يحتوي على أدوية قادرة على معالجة السرطان وأمراض أخرى.

ويزعم الباحثون أن التقنية الجديدة وغير المسبوقة يمكن أن تكون فعالة من حيث إنتاج الأدوية بأقل تكلفة في المستقبل القريب.

وأضافوا: "وجدت الأبحاث التي أنجزناها أن الأدوية الموجودة في البيض المعدل وراثيا تعمل بنفس فعالية الأدوية الموجودة حاليا في الأسواق".

وأوضح البروفيسور هيلين سانغ، أن عدة أمراض تصيب الإنسان "فقط لأن الجسم لا ينتج بشكل طبيعي ما يكفي من مادة كيميائية أو بروتينة معينة".

وأضاف: "العملية تقضي بإدخال جين بشري في عملية تهجين الدجاج.. الدجاج المعدل وراثيا بإمكانه وضع بيض يساعد في صناعة أدوية لالتهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان، لتكمّل البروتين الناقص في جسم الإنسان".

وفي حال تأكدت نتائج الأبحاث، فإن هذه العملية ستكون قادرة على إنتاج كميات تجارية كبيرة من البيض، على اعتبار أن الدجاجة الواحدة تضع 300 بيضة سنويا دون أن يؤثر ذلك على صحتها.