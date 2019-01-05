أضرار االسهر على صحتك

يؤثر السهر ليلا على جميع وظائف الجسم، وبالتأكيد قد تشعر اليوم التالي ببعض التعب والارهاق، وذلك لأن معدلات النوم الصحية تكون بين 7 إلى 9 ساعات ليلا وليس النوم نهارا.

لقد ربط العلم بين السهر الذى بالطبع يصحبه قلة النوم وبين جميع أنواع المشاكل الصحية ، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة وفقا للموقع الطبي "healthline" .

اضرار السهر على صحتك

يحتاج الجسم للنوم تمامًا كما يحتاج إلى الهواء والغذاء ليعمل في أفضل حالاته، أثناء النوم يشفي جسمك نفسه ويعيد توازنه الكيميائي، ويطور دماغك اتصالات جديدة ويساعد على الاحتفاظ بالذاكرة.

بدون النوم الكافي وكثرة السهر لن تعمل أنظمة الدماغ والجسم بشكل طبيعي، يمكن أن يقلل أيضًا من جودة حياتك بشكل كبير، ووجدت مراجعة أجريت على 16 دراسة أن النوم لأقل من 6 إلى 8 ساعات في الليلة يزيد من خطر الوفاة المبكرة بحوالي 12 %.

المنبهات مثل الكافيين ليست كافية لتجاوز حاجة جسمك العميقة للنوم ، يمكن للحرمان من النوم المزمن أن يتداخل مع أنظمة الجسم الداخلية ويتسبب في أكثر من مجرد علامات وأعراض بسيطة فقد تمتد إلى الجهاز العصبي وأنظمة القلب.

النظام العصبي المركزي هو الطريق السريع للمعلومات في الجسم، و النوم ضروري للحفاظ على عمله بشكل صحيح ، ولكن السهر المزمن يمكن أن يعطل الطريقة التي يرسل بها الجسم المعلومات للدماغ .

الحرمان من النوم يؤثر سلبًا أيضًا على قدراتك العقلية والحالة العاطفية، فقد تشعر بضيق أو تكون عرضة للتقلبات مزاجية بشكل سريع.

يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك سكر الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب، كما أنه يلعب دورًا حيويًا في قدرة الجسم على الشفاء وإصلاح الأوعية الدموية والقلب، الأشخاص الذين لا ينامون بدرجة كافية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.