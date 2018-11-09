اعراض حساسية الدم منها طفح جلدي

جهاز المناعة الخاص بك هو المسئول عن الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، في بعض الحالات ، يقوم جهاز المناعة بالدفاع ضد المواد التي لا تشكل تهديدًا لجسم الإنسان، تُعرف هذه المواد بمسببات الحساسية ، وعندما يتفاعل جسمك معها ، فإنه يسبب رد فعل تحسسي، وهو ما يعرف بحساسية الدم.

أعراض حساسية الدم أعراض حساسية الدم

ذكر موقع "Health line" أن حساسية الدم تحدث عندما يتفاعل الجسم وجهاز المناعة مع أحد المواد التي تسبب رد فعل تحسسي، والأطباء لا يعرفون لماذا يعاني بعض الأشخاص من الحساسية، وقد تكون الوراثة من أهم اسباب حدوث حساسية الدم.

وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور الحساسية، إلا أن هناك بعض المواد التي تسبب عادةً تفاعلًا تحسسيًا، والأشخاص الذين يعانون من الحساسية لديهم حساسية تجاه واحد أو أكثر من الأشياء التالية:

- وبر الحيوانات الأليفة.

- لدغة النحل أو لدغات الحشرات الأخرى.

- بعض الأطعمة، بما في ذلك المكسرات أو المحار أو الفول السودانى .

- بعض الأدوية ، مثل البنسلين أو الأسبرين.

- بعض النباتات.

- حبوب اللقاح.

يمكن أن تختلف درجات أعراض حساسية الدم من معتدلة إلى حادة، فإذا تعرضت لمسبب الحساسية للمرة الأولى، فقد تكون الأعراض خفيفة، ولكن قد تزداد هذه الأعراض سوءًا إذا تعرضت مرارًا للحساسية.

يمكن أن تتضمن أعراض رد الفعل التحسسي المعتدل ما يلي:

- حكة و بقع حمراء على الجلد.

- احتقان الأنف أو التهاب الأنف.

-طفح جلدي.

- حكة في العين.

- التهاب في الحلق.

_احتقان الانف

تفاعلات الحساسية الشديدة يمكن أن تسبب الأعراض التالية:

- تشنج في البطن أو ألم

- ألم أو ضيق في الصدر.

- إسهال.

- صعوبة في البلع.

- دوخة (دوار).

- الخوف أو القلق.

- احمرار الوجه.

- الغثيان أو القيء.

- خفقان القلب.

- تورم الوجه أو العينين أو اللسان.

- ضعف.

- صعوبة في التنفس.

- فقدان الوعي.

_ طفح جلدي

يمكن أن تحدث الحساسية الشديدة والمفاجئة في غضون ثوانٍ بعد التعرض لمسبب الحساسية، ويعرف هذا النوع من التفاعل باسم الحساسية المفرطة وينتج عنه أعراض تهدد الحياة، بما في ذلك تورم مجرى الهواء، وعدم القدرة على التنفس، وانخفاض مفاجئ وحاد في ضغط الدم.

تشخيص حساسية الدم:-

يمكن للطبيب تشخيص حساسية الدم، إذا واجهت أعراض رد فعل تحسسي، سيقوم طبيبك بإجراء اختبار وسؤالك عن تاريخك الصحي، والأعراض التي تسببها.

وقد يرغب طبيبك في طلب اختبارات لتحديد سبب حساسيتك، والأنواع الأكثر شيوعًا من اختبارات الحساسية هي:

- اختبارات الجلد، و هو الأكثر قيمة لتشخيص.

- تحاليل الدم.

- حساسية الطعام (مثل المحار أو الفول السوداني).

- العفن ، وحبوب اللقاح ، والحساسية وبر الحيوانات.

- حساسية البنسلين.

- حساسية السم (مثل لدغات البعوض أو لسعات النحل).

- التهاب الجلد التحسسي (طفح جلدي تحصل عليه من لمس مادة ما).

واختبار الدم للحساسية هو فحص الدم للأجسام المضادة ضد المسببات المحتملة.