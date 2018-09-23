نصائح للوقاية من الأنفلونزا

مع نهاية فصل الصيف ودخول الخريف تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا، وينتقل الفيروس عبر الهواء في كل مرة تسعل أو تعطس أو تتحدث وتنتشر الجراثيم، لذا يجب الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار مع اتباع عدة نصائح للوقاية..

في هذا التقرير نقدم لكم 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بحسب موقع "Net doctor". 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

التغذية الجيدة

تناول ما لا يقل عن 5 أنواع من الفواكه والخضروات في اليوم، فهي رائعة لتعزيز نظام المناعة لديك. شرب الماء.

اشرب الكثير من الماء، خاصة إذا كنت تقضى الكثير من الوقت في الأماكن ذات التدفئة المركزية أو تعانى من البرد أو الأنفلونزا، لن يحافظ على رطوبة جسمك فحسب، بل سيساعد أيضًا على التخلص من السموم.

الحصول على القدر الكافي من النوم طريقة طبيعية للجسم لإعادة شحن طاقته، لذا إذا بدأت تشعر بأعراض البرد والأنفلونزا ساعد جسمك على التعافي عن طريق الحصول على مزيد من النوم.

شرب الشاي الأخضر، الشاي الأخضر أحد أغنى مصادر مضادات الأكسدة، لذا فهو يقوى مناعتك بشكل جيد.

خذ وقتا للاسترخاء عندما يكون جسمك تحت ضغط فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية التي تسبب السعال ونزلات البرد والأنفلونزا، لذا حافظ على هدوئك لتبقى بصحة جيدة.

لا تلمس وجهك غالباً ما يحمل فيروس البرد على اليدين ثم يدخل جسمك من خلال عينيك أو أنفك أو فمك، لذا قلل من خطر الإصابة بالبرد عن طريق غسل يديك بانتظام للتخلص من الجراثيم، افرك يديك بقوة مع الكثير من الصابون والماء الدافئ لمدة 15 ثانية على الأقل.

ممارسة الرياضة هي الطريقة المثلى لإعطاء جهاز المناعة دفعة قوية، لذا حاول التمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

استخدم المناديل الورقية، إن استخدم المناديل الورق التي يتم التخلص منها بأمان، وهذا يقلل من خطر العدوى.

الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية يتغير فيروس الأنفلونزا كل عام، لذا تحتاج إلى تطعيم الأنفلونزا الموسمية مرة كل عام، للوقاية من الإصابة بها.