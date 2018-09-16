ما هي فوائد الألياف الغذائية وكيف أحصل عليها؟

الألياف نوع من الكربوهيدرات لا تستطيع إنزيمات المعدة تفكيكه ليتم هضمه، وهي العنصر الأساسي للإخراج.

وهناك فوائد عديدة لأكل الكمية الصحية من الألياف مثل التخلص من السكر والكولسترول الزائد في الطعام.

وتوجد الألياف في المكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفاكهة.

الألياف الغذائية أحد أدوات الوقاية من حصى الكلى أهم فوائد الألياف:

* تساعد الألياف على خفض الوزن إذا تناولت الكمية الصحية منها، وهي 30 غراماً للرجل و25 غراماً للمرأة.

* أكل الألياف من طرق الوقاية من السكري، ومن أدوات ضبط نسبة السكر بالدم بالنسبة للمصابين.

* الألياف الغذائية أحد أدوات الوقاية من حصى الكلى. * أظهرت دراسات أن أكل الحصة الكاملة من الألياف يساعد على تقوية العظام وزيادة كثافتها.