ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

هل يستدعي تنميل اليد زيارة الطبيب؟

  • فلسطين اليوم
  • 23:33 - 19 اغسطس 2018
تنميل اليد تنميل اليد
مشاركة

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب من أن الشعور بتنميل في اليد أثناء الليل قد يكون من المؤشرات الأولى على الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

ومن خلال النفق الرسغي تمر واحدة من أهم الخلايا العصبية باليد، وهو العصب المتوسط الذي يؤدي انضغاطه إلى تخدر اليد في الليل، إذا انحنى المعصم أثناء النوم دون وعي مثلا.

ويوضح عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب غيريون نيلس " أنه عادة ما تخفف حركات الهز لليد المصابة من الألم، ونظرا لأنه يمكن علاج هذه المتلازمة في المرحلة الأولية بدون تدخل جراحي، فإنه يُنصح بالذهاب إلى الطبيب فورا".

كما يُوصى :"بالعمل على عدم ثني المعصم أثناء النوم عن طريق استعمال جبيرة الساعد مثلا".

وإذا تم الضغط على العصب لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في مزيد من الألم أو الشعور بالتنميل في بعض أصابع اليد أو في الذراع حتى الكتف.

وإذا استمرت الأعراض أو إذا تعذر تحريك الأصابع من حين لآخر، فعندئذ يلزم اللجوء إلى التدخل الجراحي، وتشمل الأسباب المحتملة لمتلازمة النفق الرسغي العوامل الوراثية والسكري وأمراض الكلى والنقرس.

متعلقات