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تحذير.. القهوة "تدمر" أحد أهم أجزاء الدماغ!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 14 اغسطس 2018
قهوة قهوة
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أعلن علماء من جامعة سيئول في كوريا الجنوبية أن تناول القهوة لفترة طويلة قد يكون له تأثير سلبي على جزء الدماغ المسؤول عن النوم.

وأجرى العلماء فحصا لـ162 شخصا مسنا يتمتعون بصحة جيدة، ولا يشكون من أي مرض مزمن. وطلب الباحثون من جميع المشتركين إبلاغهم عن كمية القهوة التي يتناولونها خلال حياتهم. وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه المعلومات بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين.

وتمكن الباحثون من خلال هذه العملية من اكتشاف، أن الذين يتناولون القهوة بصورة منتظمة تقلص لديهم حجم الغدة الصنوبرية (جزء الدماغ مسؤول عن إنتاج هرمون النوم الميلاتونين) بنسبة 20%. ويضمن تقلص حجم هذه الغدة بسبب الإفراط في تناول القهوة سوء النوم مدى الحياة.

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