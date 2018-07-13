خبراء التغذية يحذرون من أخطار الحمية على الصحة!

أكد خبراء التغذية والحمية في أمريكا، أن الامتثال لنظام غذائي صارم بغية تخفيض الوزن يحرم الجسم من المواد الغذائية الرئيسية.

وأضاف أخصائيو التغذية، أن الحرمان الذي يتعرض له متبعو الحميات القاسية يؤدي إلى ضرر كبير بالصحة الفيزيولوجية والنفسية لهم، بحسب صحيفة "The Conversation".

وأظهر تحليل بيانات دراسات علمية مختلفة في هذا المجال، الآثار الجانبية الضارة للحميات، التي وإن أدت إلى تخفيض مؤشر كتلة الجسم، تسبب اضطرابات مرضية في عملية التمثيل الغذائي.

ويعتقد خبراء التغذية أن رصد مستوى تركيز المواد النافعة في المواد الغذائية المختلفة وتنوع مصادرها، مع اتباع نظام حياتي نشط، يؤدي إلى تحقيق صحة بدنية مثالية، أسرع مما تحققه الحميات الضارة التي تمنع تناول الأطعمة المفيدة في أغلب الأحيان.

وأشار الأخصائيون إلى حالة "الاستماع" إلى متطلبات جسم كل فرد بشكل خاص، كتناول المواد الدهنية أو المالحة أو غيرها، دون الإفراط، أفضل من التردد إلى عيادات الأطباء في محاولة لإنقاص الوزن بأسرع وقت مهما كانت النتائج.