مشروب شاى الكركم لعلاج حب الشباب

يعتبر حب الشباب من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثير مرورًا بمرحلة المراهقة حتى الشباب، الأمر الذى يسبب إزعاج خاصة للفتيات، لذلك يلجأ البعض لتجربة بعض الحلول لعلاج حب الشباب ولكن دون جدوى، وفى إطار هذا السياق، ذكر موقع " birdie"، مشروبات طبيعية لعلاج هذه المشكلة مثل: مشروب شاى الكركم الكركم، هو أحد التوابل، والذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، والفيروسات، وكذلك الفطريات، ويستخدم فى علاج بعض الأعراض الطبية، وينصح بتناوله لعلاج حب الشباب.

مكونات شاي الكركم : -

1-ملعقة صغيرة من شاي الكركم.

2- كوب من الماء.

طريقة التحضير : -

وضع الكركم في الماء على النار، لبضع دقائق. - يصفى الكركم بعد غليانه، ثم يضاف عليه عسل أو أي محلى حسب الرغبة