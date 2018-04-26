تعرف على فوائد البزر (اللب)!

قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن بذور دوار الشمس تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ فهي تعد مصدراً غنياً بالبروتينات؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على كمية بروتينات أكثر من شريحة لحم بقري.

وتزخر بذور دوار الشمس أيضاً بحمض الفوليك، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للحوامل والمرضعات بصفة خاصة، كما أنها تشتمل على المغنيسيوم المهم لتوازن الهرمونات وأيض الطاقة والعضلات.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البذور على مادة " فايتوستيرول"، التي تسهم في خفض مستوى الكوليسترول.

ورغم هذه الفوائد الصحية كلها، ينبغي تناول بذور دوار الشمس باعتدال؛ حيث يكفي تناول حفنة منها يومياً؛ كونها غنية بالطاقة مثل أي بذور زيتية. -(د ب ا)