فيسبوك خطر على الصحة

عد أيام من خضوع مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك Facebook، موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً، من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي على خلفية تجسس تسريب بيانات ملايين المستخدمين للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016، نشرت جامعة كوينزلاند الأسترالية دراسة تربط بين شعور الإنسان بالتوتر والاكتئاب وبين استخدامه لموقع فيسبوك.

وقال إريك فاتمان رئيس فريق البحث الذي قدم الدراسة، إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك باعتباره الأكثر شهرة يزيد من إفراز الجسم البشري لهرمون التوتر "الكورتيزول".

وأخضع القائمون على الدراسة مجموعة تضم 138 شخصا ممن يستخدمون مواقع التواصل بكثرة وقسموهم إلى مجموعتين طُلب من المجموعة الأولى الامتناع عن استخدام موقع فيسبوك لمدة 5 أيام متتالية، بينما سُمح للمجموعة الثانية استخدام حساباتهم على بصورة طبيعية.

وبعد مرور 5 أيام خضع المشاركون في الدراسة إلى الفحص مجددا لتحديد مستويات وجود هرمون التوتر "الكورتيزل" في أجسادهم ليجد فريق البحث القائم على الدراسة انخفاض معدلاته لدى الأشخاص المجموعة الأولى الذين ابتعدوا عن استخدام حساباتهم الخاصة بموقع فيسبوك لـ5 أيام بالمقارنة مع المجموعة الثانية.

ونقلت مجلة علم النفس الاجتماعي الأسترالية، عن البروفيسور فاتمان، قوله إن زيادة نسبة هرمون التوتر "الكوريتزول" أمر له علاقة مباشرة بضعف جهاز المناعي البشري والتقليل من كفاءته ما يجعل إصابة الإنسان بأمراض متعددة أمر سهل الحدوث بجانب أنه يجعل البشر أكثر عرضه للإصابة بالسمنة المفرطة وأمراضها.

ولا تقتصر التبعات السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الإنسان على فيسبوك فقط بل تشمل القائمة أيضا مواقع مثل توتير وأنستقرام بالإضافة إلى السناب شات وبرامج الدردشة مثل الـ Whatsapp.