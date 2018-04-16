استخدامات قشور البيض في المنزل

عادة ما تُرمى قشور البيض في سلة القمامة، عند تحضير وجبة من البيض المقلي أو المسلوق، لكن يُمكن الاستفادة من هذه القشور في بعض الاستخدامات المنزلية. وفيما يلي مجموعة من الاستخدامات، حسب موقع وان غود ثينغ:
- قناع مغذي للوجهتسحق قشور البيض بمدقة أو في الخلاط، وتمزج مع بياض البيض، وتستخدم قناعاً للحصول على بشرة صحية.
- 2- علاج تهيج الجلدتنقع قشور البيض في خل التفاح بضعة أيام، ويوضع الخليط على البشرة لعلاج الحكة وتهيج الجلد. 3
- - منظف للأوانييمكن تصنيع مادة منظفة كاشطة وغير سامة للأواني والصحون أدوات القلي صعبة التنظيف. 4
- - تغذية التربةقشور البيض غنية بالكالسيوم، الذي تساعد على تغذية التربة في الحديقة المنزلية، كما يمكن أن تكون حاجزاً في وجه الآفات الزراعية مثل الرخويات والقواقع. 5- حديقة صغيرةيمكن أيضاً تصنيع حديقتك في المنزل، بوضع مجموعة من القشور في طبق البيض، وتعبئتها بالتربة الصالحة للزراعة، ثم وضع بعض الشتلات بداخلها. 6- ري النباتات المنزليةتضاف قشور البيض المطحونة إلى الماء، قبل استخدامه لري النباتات المنزلية. 7
- - تصنيع مكملات غذائيةيمكن الاستغناء عن المكملات الغذائية المتوفرة في الأسواق، عن طريق خبز قشور البيض على 350 درجة مئوية لمدة 8 دقائق، ومن ثم طحنها وإضافتها إلى الأطعمة. 8- تبييض الغسيلحيلة بسيطة لتبييض الغسيل دون مساحيق كيماوية، بوضع كيس شبكي يحتوي على قشور البيض مع وجبة الغسيل. تحذير