استخدامات قشور البيض في المنزل

- تغذية التربةقشور البيض غنية بالكالسيوم، الذي تساعد على تغذية التربة في الحديقة المنزلية، كما يمكن أن تكون حاجزاً في وجه الآفات الزراعية مثل الرخويات والقواقع. 5- حديقة صغيرةيمكن أيضاً تصنيع حديقتك في المنزل، بوضع مجموعة من القشور في طبق البيض، وتعبئتها بالتربة الصالحة للزراعة، ثم وضع بعض الشتلات بداخلها. 6- ري النباتات المنزليةتضاف قشور البيض المطحونة إلى الماء، قبل استخدامه لري النباتات المنزلية. 7