حماية المستهلك تقرر منع تداول لعبة "سلايم" في الأسواق

قررت الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الصحة منع تداول لعبة سلايم في السوق الفلسطيني اضافة إلى التحفظ عليها وإتلافها ومنع ادخالها إلا بعد فحصها مخبريا والتأكد من خلوها من المواد المضرة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع اليوم بمقر وزارة الصحة في رام الله لمناقشة نتائج الفحوصات المخبرية التي تمت على هذه اللعبة، حيث تبين وجود مواد كيماوية بتراكيز غير معروفة إضافة الى تقرير من مؤسسة الموصفات والمقاييس يؤكد أن بطاقة البيان الموجودة على هذه اللعبة مضللة وقد تؤدي إلى ان يقوم الطفل بتناول هذه المادة كطعام مما قد يتسبب باختناق الطفل بهذه المادة.

ومن جهته أكد إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك أنه قد تم إصدار تعميم لكافة مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات من أجل اتلاف الكميات المتحفظ عليها أو ارجاعها الى مصدرها.

واشار د. ياسر بوزية الى ان وزارتي الاقتصاد والصحة تعاملت بشكل سريع مع الاخبار التي تم تداولها عن لعبة سلايم وقامت بشكل فوري بسحب عينات وفحصها بمختبر الصحة العامة ومختبر جامعة بيرزيت وتم التعاون ايضا مع مؤسسة الموصفات والمقاييس بخصوص هذه اللعبة.

يذكر ان العديد من الدول قامت بمنع تداول هذه اللعبة بسبب وجود مواد كيماوية تشكل خطرا على الاطفال وتتسبب بظهور طفح جلدي .