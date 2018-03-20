شرب الماء أثناء الأكل وبعده.. يفيد أم يضر؟

ينصح الناس في العادة بشرب الماء قبل تناول الطعام، على اعتبار أن ذلك يملأ المعدة ويمنح إحساسا بالشبع، لكنهم يحذرون من الشرب وسط الأكل أو بعده، فهل لذلك سند طبي سليم؟

بحسب موقع "بولد سكاي"، لا يرى خبراء الصحة ضررا كبيرا أن يشرب المرء كمية من الماء أثناء الطعام أو حتى بعد الانتهاء من وجبته، إذ يساعد الأمر على هضم أفضل، ويجنب متاعب صحية عدة مثل الإمساك.

وبالتالي، فإن على الفرد أن شرب وقت الشعور بالعطش، ولا يجدر به أن يبقي نفسه دون ماء، بذريعة الإضرار بالصحة، لكن من الضروري أن يراعى درجة حرارة الماء.

لكن إذا كان المرء أكثر حرصا على صحته، فإن أفضل الأوقات لشرب الماء هي الفترة الصباحية، أو بعد مضي ربع ساعة على تناول وجبة الطعام.