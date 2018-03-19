ما أفضل وقت خلال اليوم لشرب الماء؟

ترطيب الجسم أمر حيوي لوظائف الأعضاء، وتحث التوصيات الصحية المرأة على تناول حوالي 2.7 لتر والرجل 3.7 لتر من الماء كل يوم.

وتبلغ نسبة الماء التي يحصل عليها الجسم من الطعام 19 إلى 20 بالمائة فقط من الاحتياجات اليومية.

وتفيد التقارير الطبية بأن شرب الكثير من الماء قبل النوم ليس خطوة مثالية، إذن ما أفضل وقت لشرب الماء؟ للمحافظة على ترطيب الجسم تناول جرعات قليلة ومتوسطة من الماء كل ساعة إلى ساعتين للمحافظة على ترطيب الجسم تناول جرعات قليلة ومتوسطة من الماء كل ساعة إلى ساعتين.

وعند ارتفاع حرارة الطقس، أو الشعور بالظمأ، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو وجود إسهال أو إمساك، أو تناول الكثير من السكريات أو الملح احرص على شرب جرعات إضافية من الماء.

ولضمان عدم جفاف الجسم لا تفرط في تناول مشروبات الكافيين لأنه مدرّ للبول، وتذكّر أن مشروبات الكولا والصودا والكاكاو والمشروبات الرياضية غنية بالكافيين وليس الشاي والقهوة فقط.

وينصح الأطباء بعدم شرب الكثير من الماء قبل النوم لأن ذلك يؤثر على الاستغراق في النوم، خاصة أن الجسم ينتج هرمونات أثناء النوم تقوم بإبطاء عمل الكليتين وبالتالي تأخير الحاجة إلى التبول لينام الإنسان بعمق.