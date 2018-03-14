لأول مرة.. العلماء يربطون جينات الذكاء بطول العمر

وجدت أبحاث جديدة أن الأشخاص الأذكياء يعيشون لفترة أطول، بسبب ما يطلق عليه "جينات الذكاء"، حيث تم تحديد أكثر من 500 جين مرتبط بأشخاص يتمتعون بأعلى مستوى من الذكاء.

ويمكن أن يتيح هذا الاكتشاف إمكانية اختبار الذكاء، باستخدام اختبارات الحمض النووي الريبي البسيط.

وقال معد الدراسة، الدكتور ديفيد هيل، من جامعة إدنبره: "يعد الذكاء سمة وراثية مع وجود تقديرات تشير إلى أن ما بين 50 و80% من الاختلافات في الذكاء، يمكن تفسيرها بالعوامل الوراثية. ولوحظ أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى أعلى في الوظائف المعرفية، يتميزون بصحة بدنية وعقلية أفضل وكذلك حياة أطول".

وقام الباحثون بتحليل تغيرات الحمض النووي لدى أكثر من 240 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتم أخذ عينات جينية من البنك الأهلي في بريطانيا، الذي يقيّم دور الجينات في الصحة والمرض.

وقارن الباحثون الحمض النووي لدى الأشخاص مع درجات ذكائهم، في الاختبارات اللفظية والعددية.

وتوضح النتائج، التي نُشرت في دورية الطب النفسي الجزيئي، أن 538 جينا تلعب دورا في الذكاء، بينما ترتبط 187 منطقة من الجينوم البشري بمهارات التفكير.

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت دراسة أجريت على أكثر من 78 ألف شخص، أن 52 جينا فقط، ترتبط بالذكاء.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص المميزين بوجود هذه الجينات في مرحلة الطفولة، أقل عرضة للمعاناة من مرض ألزهايمر والاكتئاب وانفصام الشخصية والسمنة، في وقت لاحق من الحياة.