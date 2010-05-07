ليبيا تطالب بضرورة نزع النووى الإسرائيلى

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت الجماهيرية الليبية، دعمها لكل الجهود الدولية لإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية فى جميع مناطق العالم لما تمثله من إسهام حقيقى فى عملية نزع السلاح وعدم الانتشار النووى.

ورحبت فى هذا الصدد، بدخول معاهدة جعل أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية "معاهدة بلندابا" حيز التنفيذ فى الخامس عشر من شهر ناصر الماضى 2009 مسيحى. ودعت الجماهيرية العظمى، فى كلمتها بمؤتمر الدول الأطراف فى المعاهدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الـ53 فى الفاتح 2009 بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية".

وطالبت فى هذه الكلمة التى ألقاها، مندوبها العام لدى الأمم المتحدة، رئيس الوفد الليبى بالمؤتمر "عبد الرحمن محمد شلقم"، المجتمع الدولى ومؤسساته خاصة الدول الوديعة للمعاهدة، بالضغط على الإسرائيليين للانضمام إلى المعاهدة دون إبطاء كطرف غير حائز على السلاح النووى، وإخضاع جميع مرافقهم وأنشطتهم النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونزع سلاحهم النووى وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم (487) لسنة 1981، تحقيقاً للهدف المنشود بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وتجنيب المنطقة السباق نحو التسلح النووى.

وشددت ليبيا فى الكلمة التى أذيعت بطرابلس الليلة على أنه سيكون من أسباب نجاح هذا المؤتمر،أن يتم التوصل إلى اتخاد خطوات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، على النحو الذى ورد فى الورقة العربية التى قدمت إلى المؤتمر.