أسرى مجدو يناشدون المؤسسات الضغط على الاحتلال لإدخال أطباء لهم

فلسطين اليوم-جنين

ناشد أسرى سجن مجدو، اليوم، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التدخل والضغط على إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل إدخال أطباء لهم.

وذكر الأسير المفرج عنه، خالد محمد مرعي (30عاما)، من سكان جنين شمال الضفة الغربية، في الرسالة التي حملها من الأسرى في سجن مجدو، أنهم يعيشون في أوضاع مأساوية من كافة الجوانب الصحية والنفسية والمعيشية، إضافة إلى سوء الطعام المقدم كما ونوعا.

وأضاف، إن الأسرى بأمس الحاجة لإدخال أطباء لهم الأمر الذي ترفضه سلطات الاحتلال وتماطل فيه، لافتا إلى وجود عدة حالات مرضية بأمس الحاجة للعلاج.