مشروع قرار أميركي لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين

أرسلت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين، على الأقل، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي.

وصُنّف مشروع القرار، الذي حصلت «أكسيوس» على نسخة منه، بأنه «حساس ولكنه غير سري»، سيمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن مشروع القرار سيكون "أساساً للمفاوضات" التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني.

وأكد المسؤول الأميركي أن القوة الأمنية الدولية ستكون "قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام".

وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيرأسه.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

مهام القوة الأمنية الدولية

وفقاً للمشروع، ستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع "إسرائيل" ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تُشاركها في مهمتها.

كما ينص المشروع على أن القوة الدولية ستُسهم أيضاً في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».

وأشار مشروع القرار أيضاً إلى أن القوة الدولية «تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها "إسرائيل"، تدريجياً، من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تُمكّنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل".

وأكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم «بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل»، وسيتم تمكين القوة "من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

كما يدعو مشروع القرار إلى تمكين مجلس السلام، بصفته «إدارة حكم انتقالية»، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن "تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام".

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى مجلس السلام "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها، وستكون مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".

وتوقع المسؤول الأميركي أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.